Die Verbandsgemeinde Wittlich Land eröffnet morgen offiziell ihren Eifel-Pilger-Radweg. Der 45 Kilometer lange Weg startet am Kloster Himmerod geht entlang der Wallfahrtskirche Klausen und endet an der Klostermühle Siebenborn. Auf dem Eifel-Pilger-Radweg finden sich viele Wegekreuze und Kapellen - auch Kirchen und Klöster. Auf Infotafeln stehen Hintergrundinformationen zu den kirchlichen Gebäuden - außerdem findet man Geschichten und Anekdoten aber auch spirituelle Impulse. Der ausgebaute Weg entlang von Feldern, Weiden, Wäldern und Bächen ist aufgrund von Ladestationen auch E-Bike-freundlich. An der Klostermühle Siebenborn endet der Eifel-Pilger-Radweg und geht in den Maare-Mosel-Radweg über.