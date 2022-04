Großer Andrang bei Umtausch von Führerscheinen in der Region Trier

Eine Woche vor Ablauf der ersten Umtauschfrist für alte Führerscheine am 19. Januar ist die Nachfrage nach Terminen in der Region Trier sehr hoch. Umtauschwillige müssen in den Führerscheinstellen der Stadt Trier und der Kreise nach SWR-Recherchen durchschnittlich zwischen vier und sechs Wochen auf einen Termin warten. Die Verwaltungen müssen demnach zwischen 300 und 500 Umtausch-Anträge pro Monat bearbeiten. Die Kreise Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel hätten dafür Personal aufgestockt. Bis der neue Führerschein dann beim Besitzer ankommt, dauert es in Trier zwei Wochen, in Trier-Saarburg und der Vulkaneifel um die vier Wochen und im Kreis Birkenfeld bis zu vier Monate, so die Verwaltungen. Das liege aber auch an der Bundesdruckerei, die die Dokumente ausstellt. Bis kommenden Mittwoch müssen alle ihren Papierführerschein gegen einen Kartenführerschein tauschen, wenn sie zwischen 1953 und 1958 geboren wurden.