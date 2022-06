Das Römische Reich existierte viele Hundert Jahre. Es war zu seiner Blütezeit sehr groß. Doch warum ging es unter? Damit befasst sich die große Landesausstellung in Trier.

Am Samstag um zehn Uhr öffnen die drei großen Trierer Museen ihre Türen. Dann startet die Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches. Ein spannendes Thema der Weltgeschichte.

In seiner Blütezeit war das Römische Reich sehr groß. Es umfasste die meisten Teile des heutigen Europas, Nordafrikas sowie des Nahen Ostens. Das Römische Reich hatte ein straff geführtes Heer. Rom galt als Inbegriff der Zivilisation und feinen Lebensart. Im 5. Jahrhundert zerfiel das Weströmische Reich.

Worum geht es in der Ausstellung?

Was sind die Highlights der Ausstellung?

Was gibt es wo zu sehen?

Die Ausstellung in Trier beschäftigt sich mit einem großen Rätsel der Weltgeschichte. Warum ist das Römische Reich, das kulturell hoch entwickelt war, untergegangen? Nach Angaben der Macher der Ausstellung ist es das erste Mal, dass sich eine Schau diesem Thema widmet.

"Das Ende des Römischen Reiches ist ein Thema, das mich schon seit sehr langer Zeit fasziniert. Es freut mich, dass wir dieses lang gehegte Thema jetzt endlich in einer Ausstellung umsetzen können."

Trier ist der ideale Standort für diese Ausstellung, sagen ihre Macher. Denn Trier war in der Spätantike einer der allerwichtigsten Orte für das weströmische Reich. Hier haben neun römischer Kaiser residiert. Und: Trier war als größte römische Stadt nördlich der Alpen Dreh- und Angelpunkt für viele politische Entscheidungen.

700 Gruppenbuchungen zeigen Bedeutung der Ausstellung

Es haben sich laut Innenminister Roger Lewentz 700 Gruppen zu der Landesausstellung angemeldet.

"Das ist ein weiterer Schritt, dieses reiche Erbe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Menschen mit diesem rheinland-pfälzischen Schatz zu begeistern."

Den drei Museen, die sich an der Landesausstellung beteiligen, stehen nach Angaben von Lewentz 5,7 Millionen Euro zur Verfügung. 3,7 Millionen Euro kämen vom Land.

Landesausstellung große Anerkennung für Trier

Oberbürgermeister Leibe sieht in der Landesausstellung eine große Anerkennung der Bedeutung als älteste Stadt Deutschlands.

"Es ist auch ein großer Prestige-Gewinn, denn sie lockt Kulturbegeisterte von überall in dieser antiken Stadt an der Mosel"

Zudem seien bei der Ausstellung technische Innovation und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse seit 2000 Jahren nachzuvollziehen. Es präge das Stadtbild und das Selbstbewusstsein der Menschen bis heute.

Rund 700 Exponate von 130 Museen aus 20 Ländern werden bis zum 27. November in Trier zu sehen sein. Unter anderem aus dem Louvre in Paris, dem British Museum in London, den Nationalmuseen in Athen und Budapest und den Vatikanischen Museen in Rom.

Die weiteste Anreise hat ein Gemälde von John William Waterhouse absolviert. Es kam aus Adelaide in Australien nach Trier.

Kam aus Australien nach Trier: Gemälde von John William Waterhouse, "Die Lieblinge von Kaiser Honorius" (1883), Öl auf Leinwand. Gallery of South Australia, Adelaide

Drei Trierer Museen beteiligen sich

Mit 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist das Rheinische Landesmuseum der größte Part der Ausstellung. Dort wird die geschichtliche Entwicklung des Römischen Reiches vom 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus gezeigt.

Außerdem erfahren die Besucher, welche historischen Ereignisse und Prozesse zum Niedergang führten. Das Stadtmuseum Simeonstift beleuchtet anhand von Gemälden und Exponaten, wie der Untergang wahrgenommen wurde. Als Unglück oder Sieg der Freiheit. Im Museum am Dom geht es um die Rolle des Christentums vor und während des Untergangs.

Ein kostbares Ausstellungsstück - der Marmorkopf einer Aphrodite - ist aus dem Archäologischen Nationalmuseum in Athen ins Rheinische Landesmuseum nach Trier gekommen. "Dieser Kopf hat etwas ganz Besonderes", sagt Museumschef Marcus Reuter. "Er ist in der Spätantike verändert worden. Er hat ein christliches Kreuz eingemeißelt bekommen."

In vierzehn Ausstellungsräumen des Rheinischen Landesmuseums erlebt der Besucher die Zeit im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus mit allen Sinnen. Mit Geräuschen, mit Simulationen und mit einem ausgefeilten Farbkonzept. "Da hat die Agentur das Prinzip einer untergehenden Sonne gewählt", sagt Marcus Reuter.

Die Räume sind von ganz hell bis dunkel gestaltet - bis zum Untergang des Römischen Reiches. Jeder Raum hat eine eigene Farbe und Architektur. Das macht es für den Besucher abwechslungsreich. Die Geschichte des Untergangs wird lebendig und zeigt, welche historischen Ereignisse und Entwicklungen zum Niedergang des römischen Staates führten.

Eine Kurierin des griechischen Nationalmuseums begutachtet den Kopf der Aphrodite nach seiner Ankunft im Rheinischen Landesmuseum Trier. SWR

Der Untergang des Römischen Reiches bedeutete auch Freiheit

Das Stadtmuseum Simeonstift zeigt, wie das Thema des Untergangs des Römischen Reiches in der Kunst und Kulturgeschichte gesehen wurde. Und so startet der Besucher gleich zu Beginn in die Ausstellung mit einem beeindruckenden Gemälde aus dem 19. Jahrhundert von Joseph Noël Sylvestre.

Es zeigt die Barbaren bei der Plünderung Roms. Die künstlerische Rezeption des Themas lässt sich durch die Jahrhunderte zurückverfolgen. Im 19. Jahrhundert beispielsweise bedeutete der Untergang Roms Unabhängigkeit und Freiheit für ehemals Beherrschte.

Die Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift zeigt, wie der Untergang des Römischen Reiches mal als "schlimmstes Unglück" und mal als "glänzender Triumph" gefeiert wurde.

Museum am Dom "im Zeichen des Kreuzes"

Das Museum am Dom zeigt im Rahmen der Landesausstellung die Entwicklung der Trierer Kirche vom 4. bis ins 7. Jahrhundert. "Im Zeichen des Kreuzes" ist daher als Titel der Ausstellung gewählt, weil sich das Kreuz in dieser Zeit als zentrales Identifikationszeichen herausbildete.

Zu sehen sind Exponate aus der Hohen Domkirche in Trier -beispielsweise das Thomas Evangeliar, das wahrscheinlich in Kloster Echternach entstanden ist.

Das Museum am Dom in Trier beteiligt sich an der Landesausstellung und steht im Zeichen des Kreuzes. SWR

Rund 100.000 Besucher werden in Trier erwartet

Zur Landesausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" rechnet die Stadt Trier mit rund 100.000 Besuchern.

"Durch die Landesausstellung kommen historisch interessierte Menschen nach Trier. Die bleiben mehrere Tage und haben wirklich Spaß am Entdecken der römischen Zeit."

Das Interesse an der Ausstellung sei groß, sagt Museumschef Marcus Reuter. Es gebe mehr als 700 gebuchte Gruppenführungen. Auch bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH ist man zufrieden. Drei verschiedene Arrangements gebe es - für Paare, kleinere und größere Gruppen. Vor allem diese Individualangebote würden gut angenommen. Und gerade jetzt - zum Start der Ausstellung - würden kurzfristige Buchungen zunehmen.

Das Gesamtbudget liegt bei mehr als fünf Millionen Euro. Das Land ist mit 3,7 Millionen Euro dabei. Und was kommt nach dieser Landesausstellung? "Die nächste Landesausstellung", sagt Marcus Reuter. "Es wird auf jeden Fall weitergehen nach dem Untergang."