Große Nachfrage nach Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches in Trier

per Mail teilen

Die Nachfrage nach der Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches in drei Trierer Museen im Juni ist groß. Nach Angaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe haben bis jetzt mehr als 100 Reisegruppen gebucht. Das Interesse der Reiseveranstalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden wachse von Woche zu Woche. Am 25. Juni wird die Ausstellung zum Untergang des Römischen Reiches in Trier eröffnet. Mehr als 700 Kunstwerke von 130 nationalen und internationalen Leihgebern werden zu sehen sein.