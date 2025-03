Vor dem Start der Landesausstellung Marc Aurel steht nun die Liste der Leihgeber: Die Exponate kommen unter andere aus dem Louvre, dem British Museum und dem Vatikanischen Museum.

Mit Marc Aurel macht nach Konstantin und Nero ein weiterer römischer Kaiser in Trier Station: Am 15. Juni 2025 beginnt in Trier die nächste große rheinland-pfälzische Landesausstellung.

Exponate der Landesausstellung kommen aus 14 Ländern

Wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Freitag in Trier mitteilte, werden 400 Exponate von 117 Leihgebern aus 14 Ländern zu sehen sein. Sie kommen unter anderem aus dem Louvre in Paris, dem British Museum in London und dem Vatikanischen Museum in Rom.

Laut Minister Ebling sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Die Teams organisierten zurzeit die Transporte der Leih-Exponate aus ganz Europa, sagte Ebling. Auch bei der Gestaltung der Ausstellungsräume gebe es Fortschritte.

Innenminister Michael Ebling (links) brachte in einer großen weißen Kiste eine Leihgabe des Landesmuseums Mainz mit, rechts im Bild Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. SWR

Budget der Landesausstellung liegt bei über fünf Millionen Euro

Nach Angaben der Macher ist die Sonderschau die erste umfassende Ausstellung über den Kaiser, Feldherrn und Philosophen Aurel. Die Ausstellungsstücke werden im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift Trier zu sehen sein.

Der römische Kaiser Marc Aurel Marc Aurel wurde am 26. April 121 nach Christus in Rom als Marcus Annius Catillus Severus geboren. Er starb 180 nach Christus. Römischer Kaiser war Marc Aurel von 161 bis 180 nach Christus. Während Marc Aurels Zeit als römischer Kaiser endetet eine Phase der Ruhe und Stabilität im Römischen Reich. Zeitgenossen war Marc Aurel deshalb eher als Feldherr bekannt, der mehrere Kriege führte, unter anderem gegen Germanenstämme, die das Römische Reich angriffen. In Marc Aurels Regierungszeit fallen auch Ereignisse wie mehrere schwere Überschwemmungen des Tiber, eine Pestepidemie und Christenverfolgungen. Seine Selbstbetrachtungen, die ihn als Philosoph bekannt machten, schrieb Marc Aurel während der letzten zehn Jahre seines Lebens. Zeitgenossen waren die privaten Aufzeichnungen nicht besonders bekannt. Vor allem seit der Epoche der Renaissance und bis in die heutige Gegenwart gilt Marc Aurel als Sinnbild des guten Herrschers.

Das Budget der Ausstellung liegt bei rund 5,3 Millionen Euro. Man merke im Vorfeld bereits "eine gute Resonanz" - auch bei den Buchungen, sagte der Minister.

Die große Landesausstellung beginnt am 15. Juni 2025 und dauert bis zum 23. November 2025. SWR

Die Schau werde "eines der Kulturhighlights des Jahres", sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Sie solle Familien, Fachleute, Interessierte und Menschen mit Beeinträchtigungen ansprechen. Unter anderem "Hands-on-Stationen" zum Mitmachen würden einen spielerischen Zugang zur Thematik ermöglichen. Zudem gebe es inklusive Angebote.

"Wir wollen, dass die Landesausstellung Marc Aurel die inklusivste und familienfreundlichste rheinland-pfälzische Landesausstellung wird, die es je gab", sagte Ebling.

Minister bringt römischen Helm aus Mainz mit nach Trier

Voraussichtlich ab Mai sollen die hochkarätigen Exponate für die große Landesausstellung angeliefert werden. Einen römischen Helm aus der Regierungszeit Marc Aurels brachte der Minister heute selbst mit an die Mosel. Normalerweise ist er im Landesmuseum Mainz zu sehen. Es gebe wenig Helme dieses Typs, die so gut erhalten seien, sagte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter.

Als Leihgabe aus dem Landesmuseum Mainz brachte Ebling einen römischen Helm aus der Zeit der Markomannenkriege mit, die in die Regierungszeit von Aurel fällt. SWR

Das Land verfolge weiter das Ziel, Trier als das Zentrum für antike Ausstellungen in Deutschland dauerhaft zu etablieren, sagte Ebling. An kaum einen anderen Ort in Mitteleuropa sei das antike Erbe heute noch so authentisch zu erleben wie in der Moselstadt. Trier hat sich mit vorherigen Römer-Ausstellungen bereits einen Namen gemacht.