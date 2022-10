per Mail teilen

In der Gemeinde Morbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es einen Großbrand.

Nach Informationen der Behörden steht eine Schreinerei seit Donnerstagabend in Flammen. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Laut Polizei dauern die Löscharbeiten noch an und werden sich bis in den morgen hinziehen.

Ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude konnte den Angaben nach durch einen "massiven Feuerwehreinsatz" verhindert werden. Zunächst hatte es geheißen, angrenzende Gebäude seien ebenfalls von den Flammen erfasst worden.

Wegen der Brandentwicklung mussten sich zu Beginn der Löscharbeiten Einsatzkräfte, die zuvor noch versucht hatten die Ausbreitung zu stoppen, in Sicherheit bringen.

Brand in Morbach: Türen und Fenster geschlossen halten

Die Integrierte Leitstelle Trier gab eine Warnung heraus. Das Gebiet solle gemieden werden. Autofahrer und Autofahrerinnen sollen die betroffene Region weiträumig umfahren. Die Industriestraße in Morbach ist voll gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Über Verletzte ist laut Polizei derzeit nichts bekannt. Auch zur Ursache oder zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.