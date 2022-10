Bei einem Großbrand in einer Schreinerei in Morbach im Hunsrück ist in der Nacht hoher Schaden entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr dauern die Nachlöscharbeiten immer noch an.

Der Brand war am Donnerstagabend ausgebrochen. SWR SteilTV Die Nachlöscharbeiten ziehen sich durch den gesamten Freitag. SteilTV Bei Tageslicht wurden die Schäden sichtbar. SteilTV Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. SteilTV Auch die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. SteilTV