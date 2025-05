In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Großbrand bei einem Entsorgungsbetrieb in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gerufen. Die Löscharbeiten dauern am frühen Morgen noch an.

Der Polizei zufolge steht eine Lagerhalle mit 40 Tonnen Gewerbemüll in Flammen. Der Betrieb lagere sowohl gefährliche als auch ungefährliche Abfälle. Die Feuerwehr habe die Lage unter Kontrolle. Ein Großteil des Brandes sei inzwischen gelöscht. Es gebe noch vereinzelt kleinere Brandnester. Dunkle Rauchwolke über Brandstelle Im Laufe des Einsatzes habe sich über der Brandstelle eine schwarze Rauchwolke entwickelt. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr prüfe aber auch weiterhin in den umliegenden Ortschaften, ob von dem Brand eine Gefahr ausgehe, so die Polizei. Anwohnerinnen und Anwohnern wird vorsorglich empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern am frühen Mittwochmorgen noch an. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sind mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Einschätzungen zufolge beträgt der Gesamtschaden etwa 500.000 Euro.