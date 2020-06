In einem Heuballenlager in Mittelreidenbach im Kreis Birkenfeld ist in der Nacht zum Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Im 30 Kilometer entfernten Hattgenstein brannten 40 Heuballen ab.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand bei Mittelreidenbach gegen 2 Uhr bemerkt. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen. 200.000 Euro Sachschaden Derzeit gebe es noch Nachlöscharbeiten. Weil der Verdacht auf Brandstiftung besteht, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Bislang gebe es keine Verletzten, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro aus, weil das Feuer das gesamte Lager und einen Traktor zerstört hat. Polizei vermutet Brandstiftung Im etwa 30 Kilometer entfernten Hattgenstein, im Hunrsück, brannten laut Polizei außerdem etwa 40 Heuballen auf einem Wiesengrundstück ab. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf den angrenzenden Wald übergreift. Auch in diesem Fall geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Feuer gelegt worden ist.