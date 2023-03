In Strotzbüsch in der Vulkaneifel sind am Dienstagmorgen zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt und anschließendem Suizid aus.

Nach Angaben der Polizei wurden in dem kleinen Eifelort zwei Leichen entdeckt. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei bislang nicht mit. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Ungeklärte Lage Es habe gegen 3:50 Uhr eine Meldung über eine ungeklärte Lage in der Ortslage von Strotzbüsch gegeben, so die Polizei. Wegen der zunächst nicht genau einschätzbaren Entwicklung der Lage wurden starke Polizeikräfte zum Einsatzort geschickt. Gegen 5:00 Uhr konnte die Lage vor Ort aufgenommen und soweit aufgeklärt werden. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilte die Polizei in einer ersten Pressemitteilung mit. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt.