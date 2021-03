Metzgermeister Ralf Georg: Was macht guten Schwenker aus?

Grillsaison im Hunsrück startet Metzgermeister Ralf Georg: Was macht guten Schwenker aus?

In der Region Trier werfen die Menschen ihren Grill an. Metzger Ralf Georg aus Niederbrombach im Hunsrück verrät, wie ein Stück Fleisch am besten gegrillt wird.