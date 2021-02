per Mail teilen

Das Wetter für das kommende Wochenende könnte besser nicht gemeldet sein - Sonne pur, blauer Himmel. In der Region Trier werfen die Menschen ihren Grill an - vor allem im Hunsrück, wo das "Braten" Passion ist.

Metzgermeister Ralf Georg aus Niederbrombach zeigt, wie ein perfekter Schwenker aussieht, der besonders im Hunsrück oft auf den Grill kommt. SWR Jana Hausmann

Metzgermeister Ralf Georg steht in der Wurstküche seiner Metzgerei in Niederbrombach (Landkreis Birkenfeld). Dort stellt er unter anderem Schwenkbraten, Rollbraten und Würstchen her, die er dann in der Auslage seines Geschäftes zum Verkauf anbietet. Ein Verkaufsschlager ist im Hunsrück traditionell der Schwenker, sagt der Metzgermeister.

"Ein richtig guter Schwenker, der muss vom Schweinenacken sein, schön durchzogen, sodass man die Fettmaserungen noch erkennen kann. Er darf nicht zu dünn sein. Er sollte 250 bis 300 Gramm schwer sein." Ralf Georg, Metzgermeister in der vierten Generation

Das Gewicht des Fleisches sei wichtig. Denn nur dann könne der Schwenker auf offener Flamme richtig saftig "gebraten" werden - so wie er im Hunsrück gerne gegessen werde. Dabei kommt es aber auch auf die richtige Brat-Technik an, sagt Ralf Georg.

Schwenker muss über offenem Feuer "gebraten" werden

Der Schwenker schmecke nur, wenn er auf offenem Feuer gebraten werde, so der Metzger. "Am besten fängt man auf der Flamme an. Lässt dann die Flamme runterbrennen. Durch die Flamme bekommt das Fleisch seine schönen Aromen. Später lässt man das Fleisch auf der Glut garen. Dann hat man eigentlich das beste Bratergebnis und den besten Geschmack."

Laune am Grillen trotz Coronavirus nicht vergangen

Den Hunsrückern ist trotz Corona die Laune am Grillen nicht vergangen. Viele Hunsrücker haben wegen des schönen Wetters die Grillsaison gestartet. Das hat auch Ralf Georg in seiner Metzgerei gespürt. Er habe einen regelrechten Ansturm in den vergangenen Tagen erlebt.

"Einige Artikel waren ausverkauft. Es musste aber keiner hungrig aus dem Laden gehen." Ralf Georg, Metzgermeister aus Niederbrombach im Hunsrück

Grill-Geschäft hat sich verändert

Das Geschäft selbst habe sich aber ein wenig verändert. Vereinslieferungen seien beispielsweise komplett weggefallen und damit auch Großaufträge. Doch dadurch seien vermehrt Kunden in den Laden gekommen, die kleine Bestellungen gemacht hätten, weil sie zu Hause kochen mussten.

Egal wie es kommt, Metzger Ralf Georg ist für die kommende Hunsrücker-Grillsaison gut vorbereitet. Er selbst bevorzugt übrigens keinen Schwenker, sondern Roastbeef.