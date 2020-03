per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitag in Willwerscheid in der Eifel eine Grillfeier mit acht Personen aufgelöst. Nach den neuen Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus sind solche Versammlungen nicht mehr erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Verantwortliche der Feier die Grillparty erst gemütlich ausklingen lassen. Die Beamten lösten die Feier daraufhin umgehend auf. Die Polizei weist darauf hin, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kontrolliert und Verstöße auch entsprechend verfolgt werden.