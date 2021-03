per Mail teilen

Die Stadt Traben-Trarbach geht davon aus, dass die Grevenburg im Spätsommer wieder für den Publikumsverkehr freigegeben werden kann. Nach Angaben der Stadt sind die Felssicherungs- und Sanierungsarbeiten der Burgruine dann abgeschlossen. Zuvor stünden aber noch Arbeiten am Gemäuer der Ruine an. Vor allem Efeu habe der etwa 650 Jahre alten Grevenburg stark zugesetzt. Die dadurch entstandenen Risse und Löcher sollen nach Ostern neu verfugt werden. Danach soll die Burg noch eine neue Beleuchtung erhalten. Der Zugang zur Burgruine ist seit 2015 gesperrt. Grund war, dass unter anderem ein Teil des Felses auf dem die Burg steht, aufwendig gesichert werden musste, weil Teile davon abzustürzen drohten. Die Arbeiten an der Grevenburg haben nach Angaben der Stadt bisher etwa sechs Jahre gedauert und fast 400.000 Euro gekostet. Ein Großteil davon konnte von Bund und Land gefördert werden.