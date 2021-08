Die Burgruine Grevenburg in Traben-Trarbach soll Anfang Oktober wieder für Touristen geöffnet werden. Nach Angaben der Stadt sind die Felssicherungs- und Sanierungsarbeiten um und an dem Traben-Trarbacher Wahrzeichen aus dem 14. Jahrhundert dann abgeschlossen.

Derzeit würden an der Burg noch Risse und Löcher neu verfugt. Ende September sollen dann die Arbeiten mit der Montage eines Geländers beendet werden. Grund für Arbeiten war, dass unter anderem ein Teil des Felses auf dem die Burg steht, aufwendig gesichert werden musste, weil Teile davon abzustürzen drohten. Auch die Burgruine selbst musste gesichert werden. Die Arbeiten am Felsen und an der Grevenburg haben nach Angaben der Stadt bisher etwa sechs Jahre gedauert und sollen rund 500.000 Euro kosten. Ein Großteil davon werde aber von Bund und Land gefördert.