Rheinland-Pfalz und Luxemburg wollen bei der grenzüberschreitenden Notfallrettung enger zusammenarbeiten. Dabei geht es vor allem um Geld und unkomplizierte, schnelle Hilfe.

Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Montag in Mertert (Luxemburg). Ziel sei es, bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen "ein schnelles, wirksames und effizientes Eingreifen der grenzüberschreitenden Notfallrettung zu gewährleisten", teilte das Innenministerium in Luxemburg mit.

Bislang gebe es lediglich ein Rahmenabkommen zwischen Luxemburg und Deutschland zur zivilen Sicherheit aus dem Jahr 1978. Bei dem jetzigen Abkommen gehe es um einen "juristischen Rahmen" für die konkrete Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz bei Notfällen.

Krankenwagen dürfen mit Blaulicht über die Grenze

Bisher gab es zwar schon grenzüberschreitende Einsätze, aber die Kosten für den Einsatz mussten die Rettungsdienste umständlich über die Grenzen hinweg eintreiben. Hinzu kam, dass Luxemburger Krankenwagen offiziell gar nicht über die Grenze fahren durften, um zu helfen. Das ändert sich mit dem neuen Abkommen. Ab jetzt kann der Krankenwagen geschickt werden, der sich am nächsten an der Unfallstelle befindet - egal ob er in Deutschland oder Luxemburg stationiert ist. Außerdem dürfen die Krankenwagen im Nachbarland jetzt die Sirenen einschalten. Bisher war das nicht erlaubt.

Die Vereinbarung mit Rheinland-Pfalz sei auch vor dem Hintergrund der "Rückschläge" bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit während der Corona-Krise wichtig, erklärte Bettel: "Es gilt, eine positive Agenda zu finden und weiter auszubauen, was wir hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben." Die nahezu vollständige Schließung der deutsch-luxemburgischen Grenze im Frühjahr hatte bei den Menschen in der Region für erheblichen Unmut gesorgt.