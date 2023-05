Aussteller zufrieden mit der Grenzlandschau in Prüm

Marion Kitz (links) und Harald Bertram (rechts) von Herzlich Braut in Prüm hatten eigentlich keine großen Erwartungen an ihre erste Grenzlandschau: "Das, was wir bisher erleben durften, sprengt unsere Erwartungen. Es ist eine supertolle Messe. Insbesondere mit den vielen Kunden, die vorbei gekommen sind. Wir freuen uns auf die GLS 2025."

SWR Anna-Carina Blessmann