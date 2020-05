per Mail teilen

Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten deutschen Grenzkontrollen zu Luxemburg enden an diesem Samstag. Das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Politiker und Bürgermeister in Rheinland-Pfalz zeigen sich erleichtert.

Die angekündigten Lockerungen an den Grenzen haben in Rheinland-Pfalz grundsätzlich Erleichterungen ausgelöst - vor allem mit Blick auf das Ende der Kontrollen zu Luxemburg. Rund 30.000 Rheinland-Pfälzer pendeln ins Großherzogtum zur Arbeit.

An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen sie dagegen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden - aber in gelockerter Form: Es dürfen künftig wieder alle Übergänge genutzt werden. Statt systematischer Kontrollen werde es dort nur noch "Stichprobenkontrollen" geben.

Die Beschlüsse aus Berlin lösten in Rheinland-Pfalz grundsätzlich Erleichterung aus. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: "Das ist ein Tag für Europa". Auch Christian Baldauf, der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, bezeichnete die Grenzöffnung als "ein gutes Signal an die Bevölkerung und die Wirtschaft vor Ort".

"Wichtiges Signal hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens." Jean Asselborn, Außenminister von Luxemburg

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, der sich von Anfang an für eine schnellstmögliche Aufhebung der Kontrollen und Schließungen an den EU-Binnengrenzen eingesetzt hatte, sagte: "Diese Entscheidung wird nicht nur konkrete Erleichterungen für die Bürger und Unternehmen beiderseits der Grenze bringen, sondern ist auch ein wichtiges Signal hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens."

Auch Bürgermeister auf beiden Seiten der Grenze zeigten sich erleichtert. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier bezeichnete die Grenzöffnung zu Luxemburg als "lange ersehnt" und "überfällig". "Leider haben die geschlossenen Grenzen einen erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Schaden angerichtet", teilte die Kammer. Nun müsse an "die gelebte Nachbarschaft" angeknüpft werden. Gut 33.000 Menschen pendeln allein aus Rheinland-Pfalz täglich zur Arbeit ins Großherzogtum.

Keine systematischen Kontrollen mehr

Die Kontrollen waren am 16. März eingeführt worden, um das Infektionsgeschehen in Deutschland einzudämmen. Seither darf nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund dafür geltend machen kann - etwa Berufspendler, Angehörige medizinischer Berufe oder EU-Bürger, die auf dem Weg in ihr Heimatland sind. Die Kontrollen waren zuletzt bis 15. Mai verlängert worden.

Wie das Bundesministerium nun mitteilte, dürfen ab Samstag wieder alle Grenzübergänge genutzt werden. In den vergangenen Wochen waren nur einige größere Verkehrswege für den Grenzübertritt geöffnet. Dies hatte vielerorts zu Staus und Umwegen für Berufspendler geführt. Die Bundespolizei soll künftig nur noch "flexibel und risikobasiert" kontrollieren, "nicht so systematisch wie bisher".

Infektionen in Nachbarregion werden beobachtet

Die Erleichterungen sind laut Bundesinnenministerium eine Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen jedoch stark steigen, werde man wieder intensiver kontrollieren. Dabei biete der in Deutschland geltende Richtwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen Orientierung.

Wegen der fortbestehenden Kontrollen an der französischen Grenze zeigte sich der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer enttäuscht. Die angekündigten Lockerungen seien "zu zögerlich", sagte er. Zudem kämen sie für viele zu spät. "Jede weitere Woche ohne offene Grenzen ist Gift für die deutsch-französische Freundschaft und den europäischen Gedanken."

Die AfD Rheinland-Pfalz äußerte sich kritisch zur Minderung der Kontrollen. "Das Signal, dass die Bürger dadurch erhalten, beflügelt auch Kriminelle", so AfD-Fraktionschef Uwe Junge. Sporadische und anlassbezogene Schleierfahndungen seien unumgänglich, um Sicherheit zu gewährleisten.