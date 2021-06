Die Grasmilben-Plage hat die Region Trier fest im Griff. In vielen Apotheken sind Salben, Sprays und Cremes gegen die Bisse der Gasmilben ausverkauft. Aber auch ohne Medikamente kann man sich vor den Tierchen schützen.

Die Region Trier ist seit Tagen besonders stark von Grasmilben betroffen. Wer in den letzten Tagen in der Region Trier nicht von den kleinen, roten Grasmilben gebissen worden ist, kann sich glücklich schätzen. Alle anderen plagen sich mit den juckenden Pusteln herum. "Es war wirklich extrem die letzten Tage", sagt Jennifer Rudolf, Apothekerin aus Trier.

Es seien viele Kunden in die Apotheke gekommen, die nach den verschiedensten Mitteln gefragt haben, so die Apothekerin. "Zum Vorbeugen, aber auch gegen den Juckreiz." Viele Mittel seien inzwischen ausverkauft. Auch in vielen anderen Apotheken in der Region Trier sind anti-allergische Tabletten und kühlende Salben Mangelware.

Apothekerin empfiehlt: Im Frühjahr eine Hausapotheke anlegen

Der Bestand in den Lagern der Apotheken wird sich aber irgendwann wieder erholen. Dann sollte man sich auf jeden Fall mit Insektenabwehrsprays eindecken, sagt Apothekerin Rudolf. "Noch besser ist es aber, wenn man das gleich zu Anfang des Frühjahrs macht. Dann wird man nicht von einer akuten Lage wie jetzt gerade überrascht", so Rudolf. Denn die handelsüblichen Insektensprays helfen nicht nur gegen Mücken, sondern auch gegen die Grasmilbe. Viele seien auch in Kombination mit Lichtschutzfaktor erhältlich.

Gasmilben mögen keinen Regen

Mit dem einsetzenden Regen scheint das Problem erstmal gelöst, denn die Grasmilben mögen keinen Regen. Doch die nächste Hitzewelle kommt bestimmt, denn der Sommer hat schließlich gerade erst angefangen. Dann kommen auch die Grasmilben zurück. Grund genug also, sich vorzubereiten.

Lange Kleidung bei der Gartenarbeit

Wenn es warm ist, will man im Garten nicht unbedingt in dicker Kleidung herumlaufen. Doch es stellt sich die Frage: Lieber ein paar Stunden schwitzen oder zwei Wochen lang kratzen? Garten- und Landschaftsbauerin Katharina Dietz aus Saarburg hat da eine ganz eindeutige Antwort: "Da hilft nur lange Kleidung und festes Schuhwerk."

Eine so extreme Grasmilben-Plage wie in diesem Jahr hat sie auch noch nicht erlebt. Auch sie und ihre Kollegen kämpfen mit den kleinen Plagegeistern. Auf eine lange Hose möchte sie daher lieber nicht verzichten. Körperstellen, die sich nicht bedecken lassen, sollte man auf jeden Fall mit Insektenspray einsprühen, so Dietz.

Wiesen wässern und häufiger mähen

In hohem Gras fühlen sich die Grasmilben besonders wohl, sagt auch Harald Michels vom Trierer Gesundheitsamt. Deshalb lohne es sich, den Rasen häufiger zu mähen und kurz zu halten. "Allerdings sollte man das frisch gemähte Gras bei einem Grasmilben-Befall dann natürlich nicht auf den hauseigenen Kompost werfen", so Michels.

Auch eine Bewässerung der Gartenwiese kann Abhilfe schaffen, denn das mögen die Grasmilben und ihre Larven nicht. So muss man auch nicht unbedingt auf den nächsten Regenschauer warten. Grundsätzlich sei es immer gut, beim Anlegen eines Gartens darauf zu achten, dass die Wiesen nicht bis direkt ans Haus heranreichen. Barfuß laufen oder gar auf der Wiese liegen, sollte man bei einem eindeutigen Grasmilben-Befall in jedem Fall vermeiden.