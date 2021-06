Sie sind überall am Körper: rote Pusteln, die heftig jucken. Die Region Trier ist derzeit besonders stark von Grasmilben betroffen. Hier erfahren Sie, was Sie dagegen tun können.

Sie sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum erkennen kann: Grasmilben. Bei warmer Wetterlage, wie es jetzt über das Wochenende der Fall war, können die winzigen knallroten bis bräunlichen Insekten ganz schnell zur Plage werden.

Realschule Konz schickt Schüler nach Hause

In der Realschule plus in Konz machten sich schon am Freitag erste Anzeichen einer Grasmilben-Plage bemerkbar. "Die Lage hat sich schon vor der Pause so zugespitzt, weil die Kinder einfach nicht mehr konzentriert am Unterricht teilnehmen konnten, dass wir sie nach Hause geschickt haben", so Bernd Kneer, stellvertretender Schulleiter, gegenüber dem SWR.

Wie erkenne ich einen Grasmilbenstich? Die Stiche der Grasmilbe führen zu einem Ausschlag, der aussieht als hätten sich zwanzig Mücken gleichzeitig auf einen gestürzt. Grasmilben lieben trockenes Heu. Deswegen bezeichnet man ihre Bisse gerne auch als Erntekrätze. Denn insbesondere Heuhelfer litten früher unter Grasmilben. Beim Zusammenrechen des Grases sind sie besonders oft gebissen worden.



Viele Schüler hätten über Ausschlag mit Juckreiz geklagt. Auch Kneer selbst und andere Lehrer des Kollegiums seien betroffen. Zunächst war fraglich, ob es sich möglicherweise auch um eine allergische Reaktion auf die Raupen des Eichenprozessionsspinners handeln könnte. "Aber der Befall rund um das Schulgebäude wurde erst vor zwei Wochen behandelt, außerdem halten sich die Kinder dort nicht auf", erklärte Kneer weiter.

Weitere Schulen und Kitas betroffen

Ein Anruf beim Gesundheitsamt habe dann auch verdeutlicht, dass die Realschule in Konz nicht die einzige Bildungseinrichtung in Trier ist, bei der Symptome aufgetreten sind. So habe es offensichtlich auch schon Nachfragen von anderen Schulen und Kindergärten gegeben, erläutert Kneer. "Wir gehen deshalb davon aus, dass wir es auch hier in Konz mit der Grasmilbe zu tun haben."

Was kann ich gegen Grasmilben tun? Ob sich Grasmilben im eigenen Garten tummeln, lässt sich sehr leicht herausfinden. Einfach ein weißes Blatt Papier nehmen und auf das Gras legen. Die Grasmilben fühlen sich von der Farbe angezogen und krabbeln auf das Papier. Wer die Tiere in die Flucht schlagen will, sollte oft den Boden wässern. Denn Feuchtigkeit mögen sie nicht. Grasmilben sind zwar unangenehm, aber nicht gefährlich. Mückensprays helfen, um sich die kleinen, rot-orangenen Teufel vom Leib zu halten. Frische Stiche sollte man desinfizieren und kühlende Cremes können etwas Abhilfe verschaffen.

Salben in Apotheken ausverkauft

Wer sich noch Abhilfe verschaffen will, muss sich beeilen, denn die Nachfrage nach Gels oder Salben sei über das Wochenende so groß gewesen, dass viele Präparate bereits nicht mehr lieferbar seien, berichtet eine Apothekerin aus Trier-Ehrang. Vorbeugend kann man sich allerdings mit Insektenspray einsprühen. Das hilft nicht nur gegen Mücken und Zecken, sondern auch gegen die Grasmilben.