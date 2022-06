Unbekannte haben in Oberbillig an der Mosel durch Graffiti 5.000 Euro Sachschaden an einem Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto am Montagabend an einer Straße geparkt. Am Dienstagmorgen fand es der Besitzer komplett mit weiß-rosa Graffiti übersprüht. Die Polizei sucht Zeugen.