Die katholische und die evangelische Kirche bieten wegen der Corona-Krise Gottesdienste und Andachten im Internet an. Weihbischof Franz Josef Gebert hält am Sonntag um 10 Uhr eine nicht-öffentliche Messe im Trierer Dom, die auf der Homepage des Bistums live übertragen wird. In der Kirche Herz Jesu in Trier bietet die Gemeinde nach Mitteilung des Bistums Gespräche mit Seelsorgern an. Außerdem versende die Gemeinde geistliche Impulse per E-Mail. Das böten auch andere Kirchengemeinden an, etwa die Pfarreiengemeinschaft "Rechts und links der Mosel" in Osann-Monzel. Die Evangelische Kirchengemeinde Daun veröffentlicht laut Evangelischer Kirchenkreis Trier ab Sonntag eine Video-Andacht auf ihrer Homepage. Jeden Abend um 18 Uhr finde in der evangelischen Kirchengemeinde Konz eine Videokonferenz-Andacht statt.