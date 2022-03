Gottesdienst im Gedenken an die Corona-Toten

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat am Vormittag in einem Gottesdienst im Dom den Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht. Nach Angaben des Bistums Trier folgte er damit einer Bitte des Generalsekretariats der Europäischen Bischofskonferenzen. An jedem Tag der Fastenzeit soll in einem der Länder Europas die Heilige Messe im Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie gefeiert werden. Bischof Stephan Ackermann sagte, angesichts der Krisen wie dem Krieg in der Ukraine und der Flutkatastrophe sei die Dramatik der Corona-Verstorbenen fast aus dem Blickfeld geraten.