In Gondenbrett im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist bei einem Unfall mit einem Radlader ein 43jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Samstagnachmittag aus unbekannter Ursache mit dem Radlader von der Fahrbahn ab und über den Rand einer steil abfallenden Böschung. Er kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall vom Radlader geschleudert. Er wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.