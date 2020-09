In einem Juweliergeschäft in der Wittlicher Schlossgalerie sind zwei Goldketten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich ein Mann und eine Frau in dem Geschäft am Dienstagnachmittag mehrere Goldketten zeigen lassen. In einem unbeobachteten Moment nahmen sie zwei Goldketten an sich und verließen das Geschäft. Der Schaden beträgt 7300 Euro. Der Mann war laut Zeugenaussagen etwa 20 bis 25 Jahre alt und sportlich gebaut, die Frau etwa 60 und sehr kräftig, sie trug ein braungemustertes Kleid. Die Polizei sucht Zeugen.