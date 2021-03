Der saarländische Unternehmensgruppe Globus übernimmt nach eigenen Angaben den real-Markt in Wittlich, und zwar zum 30. September 2021.

Einer Pressemitteilung zufolge will der Einzelhandelskonzern den Markt in Wittlich dann zunächst renovieren und umbauen. Die Neueröffnung sei fürs Frühjahr 2022 geplant. Globus zufolge sollen alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Supermarkt-Kette Real war im Sommer 2020 von einem russischen Investor gekauft worden. Der will die Märkte an andere Einzelhandelskonzerne verkaufen, die meisten an Edeka und Kaufland. In der Region Trier gibt es noch Real-Märkte in Trier und Kenn. Der Real-Markt in Kenn soll Ende September geschlossen werden. Wie es mit dem Real-Markt in Trier weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Einzelhandelskonzern Globus will in Trier einen neuen Markt bauen.