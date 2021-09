Globus investiert 30 Millionen Euro

Das Handelsunternehmen Globus investiert nach eigenen Angaben 30 Millionen Euro in den ehemaligen Real-Markt in Wittlich. Die Neueröffnung sei im Frühjahr 2022 geplant. In dem Globus werden nach Mitteilung des Unternehmens 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Außerdem würden über kurz oder lang alle 83 Real-Mitarbeiter übernommen. Auf einer Verkaufsfläche von 5.700 Quadratmetern konzentriert sich Globus vor allem auf Lebensmittel. Künftig werde den Kunden auch eine Gastronomie zur Verfügung stehen. Am kommenden Montag sollen laut Globus die Umbau- und Renovierungsarbeiten beginnen. Neben einem Parkdeck entstehen auch eine Bäckerei und eine Metzgerei, die selbst produzieren.