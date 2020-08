Ein Gleitschirmflieger ist am Donnerstag bei Meerfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) abgestürzt und verletzt worden. Der Mann aus Belgien sei an einer Rampe oberhalb des Meerfelder Maares nach rechts abgedriftet und auf eine Wiese abgestürzt, teilte die Polizei mit. Er habe sich komplizierte Frakturen am Oberschenkel zugezogen und sei in ein Krankenhaus nach Trier gebracht worden.