Ein Gleitschirmflieger ist am Freitagabend in den Weinbergen zwischen Klüsserath und Neumagen-Dhron abgestürzt. Dabei wurde der 53-Jährige laut Polizei schwer verletzt. Der aus dem Badischen stammende Pilot des Gleitschirms sei trotz widriger Wind- und Wetterverhältnisse gestartet und nur etwa 300 Meter von seiner Absprungschanze in die abschüssigen Weinberge gestützt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe für den Verunglückten nicht, so die Polizei.