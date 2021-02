per Mail teilen

Schnee und Eis. Davon gibt es in der Region Trier derzeit genug. Die Wetterlage führt auch zu Behinderungen auf den Straßen. Laut der Straßenmeisterei Wittlich kann es dabei an einigen Stellen besonders rutschig werden.

Betroffen seien vor allem Brücken und Einfahrten von Feldwegen.

Laut der Straßenmeisterei in Wittlich, die für Teile im Hunsrück, in der Eifel und an der Mosel zuständig ist, gefriert die Fahrbahn auf Brücken besonders schnell. Der Grund: Die Bauwerke kühlten schneller ab als das beispielsweise Straßen, die auf festem Boden gebaut sind.

Wasser läuft von Feldwegen auf Straßen

Feldwegeinfahrten sind nach Angaben der Straßenmeisterei deswegen gefährlich, weil dort das Wasser von Feldwegen über die Straße läuft und dann gefriert.

Die Behörde streut deswegen sowohl Brücken und Straßen im Bereich von Feldwegeinfahrten zuerst, hat darauf ein besonderes Augenmerk. Diese Bereiche seien ständig in Beobachtung, so ein Sprecher der Straßenmeisterei.

Ein Streulaster ist von der Fahrbahn abgekommen - nicht immer laufen die Arbeiten reibungslos. SWR

Kein Glatteis in den kommenden Tagen

Die kommenden Tage seien aber entspannt, so die Behörde. Für große Teile der Region Trier sei kein Glatteis zu erwarten. Das Wetter sei trocken, Regen sei keiner gemeldet.