Die Polizei warnt vor glatten Straßen insbesondere in Eifel und Hunsrück. In den Höhenlagen habe sich eine geschlossene Schneedecke gebildet.

Streudienste und Räumfahrzeuge seien im Einsatz, so die Polizei weiter. Größere Unfälle habe es bislang nicht gegeben. Zwischen Morbach und Bruchweiler im Hunsrück stehen mehrere Lkw quer.

Bislang nur Blechschäden

Auch auf der Landestraße zwischen Gerolstein und Hillesheim in der Eifel sind in der Nacht mehrere Laster hängengeblieben, die Straße musste etwa zwei Stunden lang voll gesperrt werden. In Idar-Oberstein ist ein Auto gegen einen geparkten Wagen geprallt. Es blieb bei Blechschäden.