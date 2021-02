Die Busse der Stadtwerke Trier fahren wieder. Der Frost hat viele Straßen in der Region Trier in eine Eisbahn verwandelt. Die Polizei hat Unfälle im Hochwald gemeldet.

Probleme im Busverkehr gibt es nach Angaben des Verkehrsverbunds in der Region Trier noch in den Höhenlagen. Betroffen seien die Strecken an der Mosel, der Römischen Weinstraße und im Raum Bitburg. Die Stadtwerke Trier teilen auf ihrer Internetseite und per App mit, dass aktuell der Busverkehr wieder laufe - er war wegen der glatten Straßen am Morgen zeitweise eingestellt worden.

Verkehrsverbund Trier VRT

Frost und Schneefall sorgten am Dienstagmorgen auf etlichen Straßen in der Region Trier für Glätte. Wie die Polizei mitteilte, gab es einzelne Unfälle mit Blechschaden in Kell am See. Die Straßenmeistereien seien im Einsatz. Schon am Montagabend hatte eine junge Frau auf der Kreisstraße zwischen Daubach und Bockenau im Hunsrück einen Unfall auf eisglatter Fahrbahn. Ihr Wagen geriet in die Böschung und überschlug sich, sie wurde laut Polizei nur leicht verletzt.

Wetterdienst sagt eisig kaltes Wetter voraus

Die Menschen - auch in der Region Trier - müssen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen auf eisig kaltes Winterwetter einstellen. Die Höchsttemperaturen erreichen am Dienstag zwischen null und minus acht Grad. Der Himmel bleibt bewölkt, Schnee soll nur vereinzelt fallen. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es bis zu minus 13 Grad ab.