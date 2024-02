Fastnacht in Trier 2024: Was Jecken beachten sollten!

Glasverbot und Polizeikontrollen sollen für Sicherheit an Karneval sorgen. Auch bei der Wahl des Kostüms ist nicht alles erlaubt.

Mittelpunkt der Trierer Weiberfastnacht am Donnerstag ist der Hauptmarkt. Der Startschuss ist natürlich um 11:11 Uhr. Aber schon ab 10:00 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung besteht für den Bereich rund um die Bühne und den Marktplatz ein Glasverbot. Das teilte die Polizei Trier auf SWR-Anfrage mit.

Wir werden an Weiberfastnacht und Rosenmontag mit großer Präsenz im Stadtgebiet unterwegs sein.

Damit sich alle daran halten, wird es Kontrollen durch das Ordnungsamt und Polizeibeamte geben, hieß es weiter. Auch zivile Polizisten seien unterwegs, um das zu kontrollieren. Zudem seien Beamte im Einsatz, um Gewalt oder Auseinandersetzungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. "Wir werden an Weiberfastnacht und Rosenmontag mit großer Präsenz im Stadtgebiet unterwegs und für Alle jederzeit ansprechbar sein", teilte die Polizei weiter mit. Eine Videoüberwachung werde es allerdings nicht geben.

Alkohol- und Verkehrskontrollen an Trierer Weiberfastnacht

Zudem würden auf Triers Straßen und darüber hinaus vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Polizei rät deshalb, sich vorab schon Gedanken über die Heimfahrt zu machen.

Jugendschutz an Trierer Weiberfastnacht

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gebe es außerdem Jugendschutzkontrollen. So werde am Donnerstag in den Räumen des Palais Walderdorff am Domfreihof eine Anlauf- und Aufnahmestelle für betrunkene Jugendliche eingerichtet. Mitarbeitende des Jugendamts kümmern sich dort um angetrunkene Jugendliche, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden.

Damit Jugendliche an Weiberfastnacht sicher und im Rahmen des Jugendschutzes feiern können, hat die Stadtjugendpflege gemeinsam mit dem Jugendzentrum Mergener Hof eine Karnevals-Party in der Aula der Berufsbildenden Schule organisiert. Hier soll die Alkoholausgabe kontrolliert werden. Start der Party ist 15:00 Uhr. Das Ende ist für 22:00 Uhr geplant. Die Veranstaltung ist für Jugendliche ab 14 Jahren und soll vor allem Schülerinnen und Schüler ansprechen. Geschultes Personal ist im Einsatz und soll dafür sorgen, dass nichts passiert.

Aufgepasst! Bei diesen Kostümen hört der Spaß auf

Wer mit dem Gedanken spielt, sich beispielsweise als Polizist zu verkleiden, sollte darauf achten, dass es nicht wie eine echte Uniform aussieht. Das rät die Polizei. Auch damit es in brenzligen Situationen nicht zu Verwechslungen komme. Zudem ist es verboten, Dienstwappen oder Hoheitsabzeichen zu verwenden, teilt die Polizei weiter mit. Wer es doch mache, müsse mit einer Strafanzeige wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen rechnen.

Vorsicht bei der Auswahl des Kostüms: Wie ein echter Polizist auszusehen, ist nicht erlaubt. Auch damit es in gefährlichen Situationen nicht zu Verwechslungen kommt. picture-alliance / Reportdienste Bernd Thissen

Auch auf das Tragen entsprechender Accessoires sollte geachtet werden. Weil Spielzeugwaffen inzwischen häufig kaum noch von echten Waffen zu unterscheiden sind, sollte darauf am besten verzichtet werden, sagt die Trierer Polizei. Denn wenn die unechte einer echten Waffe täuschend ähnlich sehe, dürfe sie in der Öffentlichkeit gar nicht getragen werden. Im Zweifelsfall sollte ein Modell gewählt werden, bei dem ganz klar zu erkennen ist, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt.

Nach Disco-Randale vor einem Jahr: Mehr Polizei in Trier-West?

An Weiberfastnacht im vergangenen Jahr war es vor einer Diskothek in Trier-West zu Angriffen auf Polizisten gekommen. Wie die Polizei Trier auf SWR-Anfrage mitteilte, werde es aber keinen Einsatzschwerpunkt von Beamten in Trier West geben. Die Veranstaltungen rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag würden sich hauptsächlich in der Innenstadt abspielen. Deshalb gebe es in diesem Bereich deutlich mehr Polizeibeamte.