Gläubigerversammlung zum Flughafen Hahn

Die Gläubiger der vier Tochtergesellschaften des Flughafens Hahn haben ebenfalls dem Verkauf zugestimmt. Nach Angaben des Insolvenzverwalters war das notwendig, damit auch die Vermögensgegenstände dieser Gesellschaften an den neuen Investor SWIFT Conjoy verkauft werden können. Anders als bei der Hauptgesellschaft des Flughafens haben die Tochtergesellschaften keinen Gläubigerausschuss, der sich flexibel treffen oder beispielsweise per Telefon abstimmen kann. Laut Insolvenzverwalter mussten die vier Gläubigerversammlungen der Tochtergesellschaften deswegen öffentlich angekündigt werden und in Präsenz stattfinden. Der Insolvenzverwalter des Flughafens hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass die Vermögensgegenstände der Hauptgesellschaft des Hahns, wie beispielsweise Terminalgebäude oder Landebahn, an das Unternehmen SWIFT Conjoy verkauft wurden. Die Geschäftsführung des Unternehmen hat mitgeteilt, den Flugbetrieb weiterführen und alle Arbeitsplätze erhalten zu wollen.