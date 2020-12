per Mail teilen

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Gladiators Trier gestern ihr Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen mit 77 zu 104 verloren. "Wir haben viele Fehler in der Defense gemacht und nicht gut getroffen. Die zweite Halbzeit von uns war etwas besser, aber Hagen hat es gut zu Ende gespielt", so Marco van den Berg, Headcoach der Gladiators Trier.