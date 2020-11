In der Zweiten Basketball-Bundesliga haben die Gladiators Trier ihr erstes Heimspiel in dieser Saison gegen Ehingen mit 83 zu 86 verloren. Trier steht auf Platz 12 in der Tabelle. Das nächste Spiel der Gladiators ist am kommenden Samstag. Gegner in der Arena Trier sind die Kirchheim Knights.