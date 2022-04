In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Römerstrom Gladiators Trier gestern ihr Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 92 zu 68 gewonnen. Es war das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie. Die Gladiators kämpfen um den Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga. Das nächste Spiel findet am Sonntag in Leverkusen statt.