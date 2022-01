per Mail teilen

Der Basketball-Zweitligist Gladiators Trier hat seinen Trainer Marco van den Berg beurlaubt. Das Team befände sich in einer Abwärtsspirale, heißt es in einer Pressemitteilung der Gladiators. In den vergangenen acht Ligaspielen habe es nur vier Siege gegeben. Daher sei man zu der Entscheidung gekommen, den Trainer freizustellen. Bis zur Vorstellung eines neuen Trainers übernimmt der bisherige Assistenztrainer Pascal Heinrichs die Position des Cheftrainers.