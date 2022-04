Gladiators beenden Saison mit Sieg gegen Ehingen

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Gladiators Trier die Saison mit einem Auswärtssieg in Ehingen beendet. Die Trierer siegten mit 101 zu 69 Punkten. Die Gladiators waren zuvor bereits für die Entscheidungsspiele um dem Aufstieg in die erste Bundesliga qualifiziert. Gegen wen sie dort antreten müssen, ist aber noch unklar. Wegen der Corona-Pandemie müssen andere Mannschaften noch Spiele nachholen. Erst danach steht fest wer Triers Gegner in der ersten Runde der so genannten Playoffs sein wird.