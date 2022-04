In der Basketballbundesliga sind die Trierer Gladiators sicher in der Playoff-Runde. Wie der Verein mitteilte, ist dem Team der achte Tabellenplatz schon vor dem letzten Saisonspiel am Samstag sicher. Das habe sich aus den Spielergebnissen anderer Teams in der Liga ergeben. Selbst bei einer Niederlage morgen gegen Ehingen bleiben die Gladiators mindestens auf dem 8. Tabellenplatz. Die Gladiators könnten je nach Ausgang der Spiele am letzten Saisontag sogar noch auf den 4. Tabellenplatz rücken.