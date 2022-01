Heimspiele der Gladiators wieder mit Publikum - es gelten aber Einschränkungen

In der Basketball-Bundesliga dürfen Heimspiele der Gladiators Trier zwar wieder mit Publikum stattfinden, es gibt aber Einschränkungen.

Wie der Verein mitteilte, dürfen nur maximal 1000 Zuschauer in die Halle, die in der Stadt Trier oder im Landkreis Trier-Saarburg gemeldet sind. Außerdem gilt die 2G Plus Regel – doppelt Geimpfte oder Genesene brauchen zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Coronatest. Die Zuschauer müssen in der Halle auch am Platz FFP 2 Masken tragen. Vorerst gibt es wegen der begrenzten Plätze keine Karten für Heimspiele der Gladiators im freien Verkauf. Beim Einlass werden Inhaber von Dauerkarten bevorzugt.