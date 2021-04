per Mail teilen

Basketball Zweitligist Gladiators Trier hat sein letztes Saisonspiel mit 94 zu 63 gegen Ehingen gewonnen. Damit belegen sie zum Abschluss der Spielrunde den neunten Tabellenplatz. Erstmals seit dem Abstieg in die zweite Bundesliga können die Gladiators Trier damit nicht an den Aufstiegsspielen zur 1. Basketball-Bundesliga teilnehmen. Dafür qualifizieren sich nur die ersten acht der Tabelle. Für die Gladiators ist die Saison damit also frühzeitig beendet. Im Spiel gegen den Tabellenletzten aus Ehingen erzielte der Trierer Thomas Grün einen neuen persönlichen Punkterekord. Er kam auf 31 Punkte. Damit war er bester Korbschütze auf Seiten der Trierer.