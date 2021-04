per Mail teilen

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Gladiators Trier am Gründonnerstagabend zuhause gegen den Tabellenführer aus Rostock mit 79:84 verloren. Um nach dieser Niederlage noch in die Playoffs einziehen zu können, müssen die Gladiators Trier das nächste Heimspiel heute Abend gegen die Falcons aus Nürnberg gewinnen.