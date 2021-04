Der Berufsorientierungstag Girls- und Boys-Day findet heute auch in der Region Trier statt. Dabei erhalten Mädchen und Jungen Einblick in Berufe, die für ihr Geschlecht als untypisch gelten. Wegen der Pandemie gibt es wenige Veranstaltungen vor Ort, die meisten finden digital statt. Mädchen können in der Region Trier aus 40 Angeboten im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich wählen. Dazu gehören Veranstaltungen der Hochschule und der Universität Trier in den Fächern Maschinenbau, Mathematik, Informatik oder Umweltwissenschaften. Firmen bieten Einblick in Berufe wie Dachdeckerin, Elektro- oder Klimatechnikerin. Für Jungen gibt es in der Region elf Angebote im Betreuungs-, Pflege- und Bürobereich. Zum Girls- und Boys-Day rufen jedes Jahr Bundesministerien sowie Verbände aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf, um gegen Rollenklischees und Fachkräftemangel vorzugehen.