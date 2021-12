per Mail teilen

Die Polizei Daun hat am Samstagmorgen nach eigenen Angaben einen flüchtenden jungen Autofahrer verfolgt und gefasst. Der 22-Jährige habe in Gillenfeld die Haltesignale eines Streifenwagens ignoriert. Mit erhöhtem Tempo und durch abruptes Abbiegen habe er versucht zu entkommen. Als dies nicht gelang, gab der Flüchtende auf. Er musste wegen Trunkenheit am Steuer zur Blutprobe ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.