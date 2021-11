Die Polizei ermittelt gegen drei Männer wegen Sachbeschädigung in einer Bankfiliale in Gillenfeld. Bankmitarbeiter hatten am Montagmorgen bemerkt, dass der Geldautomat mit einer Flüssigkeit verunreinigt war. Die Auswertung der Überwachungskamera ergab, dass zwei Männer auf die Geldautomaten in der Filiale uriniert haben, ein dritter filmte alles mit seinem Handy. Die Kosten für die Reinigung des Geldautomaten seien hoch, so die Polizei. Die Bank hat Strafanzeige erstattet.