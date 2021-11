Gewerkschaft warnt vor Personalknappheit im Gastgewerbe

Die Gewerkschaft NGG warnt davor, dass in den Sommermonaten in vielen Hotels und Gaststätten in der Region Trier Personal fehle, um Gäste bewirten zu können. Sie beruft sich auf neue Zahlen der Arbeitsagentur, wonach etwa im Kreis Birkenfeld, im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Stadt Trier jeder fünfte seinen Job im Gastgewerbe im Zuge der Corona-Pandemie aufgegeben habe, etwa Köche oder Servicekräfte. In einer Mitteilung heißt es, verantwortlich dafür seien vor allem weniger Verdienst durch die Kurzarbeit; aber auch Probleme, die vor Corona bestanden hätten – wie geringe Bezahlung und ungeregelte Arbeitszeiten. Die Gewerkschaft verlangt Tarifverträge für die Branche.