In der Region Trier haben mehr als 1000 Betriebe im Gastgewerbe Kurzarbeit angemeldet. Wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten mitteilte, sind davon mehr als 5000 Mitarbeiter betroffen. In der Stadt Trier sind 78 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe durch die Zwangsschließung in Kurzarbeit. Die Gewerkschaft fordert ein Mindestkurzarbeitergeld von 1200 Euro pro Monat. Die Beschäftigten im Gastgewerbe wüssten teilweise nicht mehr, wie sie ihre Miete zahlen sollten, so die Gewerkschaft.