Angesichts der Corona-Pandemie fürchtet die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG in der Region Trier um Folgen für Berufsanfänger. Viele Betriebe böten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich weniger Lehrstellen an - besonders in der Hotels und Gaststätten. Betroffen sei aber auch das Lebensmittelhandwerk. Die Zahl der Ausbildungsplätze sei von Juli bis Oktober teilweise um ein Fünftel zurückgegangen. Corona verschärfe offenbar ausgerechnet in den Branchen den Fachkräftemangel, die schon seit Jahren kaum noch Nachwuchs fänden. Die Gewerkschaft fordert daher Hotels und Gastronomie auf, staatliche Fördermittel zu nutzen, um die Ausbildung aufrecht zu erhalten. Es gebe Zuschüsse, wenn Ausbildungsplätze nicht gestrichen würden. Der zuständige Gewerkschaftssekretär sagte, wenn die Unternehmen heute auf Azubis verzichteten, fehlten ihnen künftig die Fachkräfte.