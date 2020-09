Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG hat Hotels und Gaststätten in der Region Trier aufgerufen, in der Corona-bedingten Zeit der Kurzarbeit ihre Mitarbeiter weiterzubilden. So könne man die Krise nutzen, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen. Die Gewerkschaft schreibt von einem Einbruch im Tourismus der Region Trier im ersten Halbjahr um bis zu 60 Prozent; das sei beispiellos. In der Region Trier arbeiten der NGG zufolge rund 16000 Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe – viele davon noch in Kurzarbeit.